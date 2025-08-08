Финал архитектурного проекта «Море за поворотом» прошел в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Финал архитектурного проекта «Море за поворотом» прошел на острове Вертолетный в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В течение недели 62 участника жили на острове и воплощали в жизнь архитектурные и арт-идеи, проходя полный путь от закладки фундамента до отделки и покраски.

Проект уже семь лет дает возможность молодым архитекторам и художникам получить практический опыт в проектировании и строительстве. За это время на Вертолетном острове появилось множество сложных функциональных объектов, которые в нынешнем сезоне частично подверглись переосмыслению и реконструкции наряду с возведением новых построек.

В 2025 году «Море за поворотом» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Института развития городов Татарстана.