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Спорт
5 ноября 2021  22:02
Cергей Гаврилов

FINA поблагодарила Казань за проведение Кубка мира по плаванию

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Международная федерация водных видов спорта поблагодарила Казань и Всероссийскую федерацию плавания за проведение этапа Кубка мира по плаванию на высоком уровне, информирует пресс-служба ВФП.

«От имени президента FINA Хусейна Аль Мусаллама я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за Ваше гостеприимство во время моего пребывания в Казани», – сказал в благодарственном письме исполнительный директор FINA Брент Дж. Новицки. 

Новицки назвал результаты, показанные в Казани, фантастическими.

«Это был впечатляющий последний этап кубка с фантастическими результатами на дистанциях. Поздравляем тех, кто принимал непосредственное участие в организации этого трехдневного насыщенного мероприятия по плаванию в 25-метровой бассейне, и просим вас передать им нашу благодарность за проявленные усилия», – говорится в письме. 

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