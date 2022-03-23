FINA отменила ЧМ по плаванию на короткой воде в Казани

Казань лишилась права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти с 17 по 22 декабря 2022 года. Об этом официально объявила Международная федерация водных видов спорта (FINA).

Ранее стало известно, что российские спортсмены отказались выступать во всех соревнованиях под эгидой FINA до конца 2022 года.

Это стало ответом на решение федерации не допускать российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.