Филюс Кагиров и ансамбль «Мирас» дали концерт на центральной улице Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На улице Баумана в Казани народный артист Татарстана Филюс Кагиров в сопровождении инструментального ансамбля «Мирас» исполнил свои самые популярные песни.

«Большое спасибо, что вы здесь с нами. Несмотря на прохладную погоду. Хорошо, что нет дождя. Приглашаю вас отдохнуть под любимые песни!» – приветствовал зрителей артист.

В концерте также приняли участие певцы Ильгиз Мухутдинов и Руслан Сафин. Прозвучали песни на татарском, русском и турецком языках.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот концерт мы планировали сделать еще 27 августа, но из-за вероятности дождей решили перенести и выступить для жителей и гостей Казани 11 сентября», – пояснил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Филюс Кагиров.

Он также отметил, что в течение лета концертов у него не было, а со зрителями они встречались только на Сабантуях, поэтому люди с нетерпением ждут начала сезона.

«В этом году сезон мы решили открыть по-особенному, концертом на улице Баумана», – добавил он.

Фируза Гиниятова