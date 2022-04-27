Философия осознанного потребления: «Татнефть» поделилась опытом ресурсоэффективности

Эффективность и энергосбережение являются частью философии развития компании «Татнефть». За счет энергосберегающих инновационных технологий и ИТ-решений нефтяники за три года сэкономили 264 тыс. тонн условного топлива или 5,5% от годовой потребности в энергии. Свой опыт «Татнефть» презентовала на международном форуме ТЭФ-2022.

Композиты из льняных волокон помогут снизить углеродный след

Как сообщает еженедельник «Нефтяные вести», на выставке в рамках форума «Татнефть» представила стильную и содержательную экспозицию. Здесь были представлены технологии, снижающие затраты и углеродный след в разных сферах деятельности. Как всегда, была новая «фишка»: у стендов устроили что-то вроде скверика со скамейками, с виду деревянными, и фонарными столбами, вроде бы металлическими. А оказалось — всё из композитов, состав которых включает и льняные волокна.

Композитные материалы — одно из новых направлений деятельности нефтяной компании. Например, замена деталей промыслового оборудования и трубопроводов на композитные дает не только экономию и долговечность, само их производство снижает углеродный след в 6–7 раз в сравнении с металлическими. Теперь компания готова поделиться своими наработками для гражданской сферы, например, использовать стеклопластик для замены обветшавших коммунальных трубопроводов.

Образцы композитных изделий генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов продемонстрировал осмотревшим экспозицию Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и помощнику Президента России Игорю Левитину. Характерной особенностью последнего времени при демонстрации новинок «Татнефти» стал акцент на цифровизацию всех процессов. К примеру, благодаря современным IT‑решениям, только в системе ППД объемы непроизводительной закачки и удельное электропотребление снижены в 1,8 раза. Использование системы ТОиР на «ТАНЕКО» сократило технологические потери нефтепереработки на 0,6 % за счет оптимизации межремонтного периода. Оптимизация режимов работы с помощью цифровых двой­ников за трехлетний период реализации программы позволила сэкономить 51 тыс. тонн условного топлива.

«Татнефть» локализует производство ветроэнергетических установок в Татарстане

Всё это обеспечило снижение потребления ТЭР по Группе «Татнефть» за 2019–2021 годы на 264 тыс. тонн условного топлива или 5,5 % годовой потребности в энергии. На предстоящий трехлетний период запланировано довести этот показатель до 400 тыс. тонн.

Еще один современный тренд — освоение источников возобновляемой энергии. И прямо на площадке перед экспозицией «Татнефти» заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов подписал знаковое соглашение с челябинским «Рэкоинвестом» о производстве в Татарстане ветроэнергетических установок и строительстве ветряных электростанций.

Это событие на заседании правительства по энергоресурсоэффективности, прошедшем в тот же день на «Казань-­Экспо», вице-премьер Татарстана Альберт Каримов назвал примером импортозамещения в условиях западных санкций, отмечают «Нефтяные вести». Как раз стало известно, что заморожен проект ветроэлектростанции в Чистопольском районе с участием компании Enel.

«Мы для продолжения работы планируем сосредоточиться на локализации, на реализации своих проектов ветроэнергетического оборудования», — сказал он.

«Татнефть» создаст первый в Татарстане автономный энергоэффективный поселок

На долю «Татнефти» приходится почти четверть электропотребления в Татарстане, в то же время компания является крупнейшим производителем энергии, обеспечивает ею другие промышленные предприятия и население. Вопрос эффективного производства и сбережения энергии заложен в ценностях и философии развития компании, в мировоззрение нефтяников по созданию устойчивого будущего. Наработав богатый опыт в области энерго- и ресурсоэффективности, в компании поняли, что компетенции нефтяников, их инженерный подход могут быть востребованы как в Татарстане, так и в целом в России. Идеи по применению имеющегося опыта сложились в масштабный проект создания устойчивого автономного энергоэффективного поселения на базе поселка Актюбинский Азнакаевского района. Подробности озвучили на заседании Правительства РТ, состоявшемся в рамках форума.

Проект «Актюба» основывается на четырех взаимосвязанных составляющих. Во-первых, это создание комплекса современных проектов по энергообеспечению и производству продуктов из биосырья, что обеспечит экономическую устойчивость поселка. Во-вторых, это экология и рациональное потребление ресурсов, применение углеродонейтральных, энергоэффективных технологий замкнутого цикла. В‑третьих, развитие и создание комфортной среды для жизни. А главное — формирование нового мировоззрения, основанного на принципах осознанного потребления и бережного отношения к ресурсам.

Уже сегодня в поселке действует биогазовая установка для генерации электроэнергии из отходов животноводства. Полным ходом идет строительство биотехнологических производств, твердотопливной котельной на древесной щепе, реконструируются с применением самых передовых энергосберегающих технологий жилые дома.

Опыт «Татнефти» по созданию экономики замкнутого цикла, комплексного подхода к вопросам энергоресурсоэффективности может тиражироваться по всей стране. Благодаря этому много поселков и малых городов могут получить вторую жизнь.

«Этот опыт может быть применим для многих моногородов России, — резюмировал помощник Президента РФ Игорь Левитин. — Пример «Татнефти» показывает, как найти возможность, чтобы люди оставались в своих городах, а молодежь могла развиваться».

«Вопрос, не как экономить, а как меньше потреблять и тратить, выстраивать цепочки замкнутого цикла»

Опыт «Татнефти» обсуждался на «Казань-­Экспо» и позже — уже в ходе заседания рабочей группы по подготовке заседания Госсовета РФ на тему энергоресурсоэффективности. Сопредседательствовали Игорь Левитин (он также секретарь Госсовета РФ), Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По видео были подключены и выступали представители федеральных ведомств и регионов России.

Выступление Наиля Маганова вызвало оживление среди участников мероприятия. Генеральный директор «Татнефти» сделал акцент на пестовании в обществе культуры потребления и экологически ответственного мировоззрения. Дело в том, что для нефтяников энергоресурсоэффективность крайне актуальна, поскольку по мере ухудшения качества запасов нефти энергоемкость продукции нарастает.

«В этих условиях для нас стоит вопрос, не как больше сэкономить, а философия того, как, производя продукцию, меньше потреблять и тратить, выстраивать цепочки замкнутого цикла», — сказал Наиль Ульфатович.

По его словам, достижения компании уже дают большой эффект, энергоемкость продукции снижается примерно на четверть. И «Татнефть» готова эти технологии тиражировать для всей страны. Они уже активно экспортируются в другие страны.

«Наличие природных ресурсов дает возможность накопить опыт и создать что-то более эффективное»

Но по мере продвижения корпоративной программы энергоресурсоэффективности приходится сталкиваться с большим числом прежних неэффективных решений в разных сферах. Например, из-за снижения энергопотребления простаивают котельные.

«Нефть — это не «ресурсное проклятие», а локомотив, который ведет за собой многие инициативы. Наличие природных ресурсов дает возможность накопить опыт и создать что-то более эффективное, — считает Наиль Маганов. — Пора переходить от нынешнего технологического уклада на следующий уровень. И вектор мышления должен быть направлен не только внутрь системы, а и вовне».

Поэтому в компании пришли к мысли, что нужно формировать у молодого поколения новое мировоззрение.

«Как мы у себя это делаем? Энергоэффективность — это не удел узкой группы специалистов, которые считают показатели, — пояснил генеральный директор «Татнефти». — Это должно стать элементом реальной культуры, энергоэффективные решения должны изначально быть в поведении человека, так же, как привычка с утра чистить зубы».

Как пишут «Нефтяные вести», в «Татнефти» создали научно-­технический кластер для отработки технологий. Большую группу инженеров и ученых объединили на базе АГНИ. Плюс к этому 1200 молодых инженеров Компании и порядка 180 студентов привлечены к исследованию всех производственных объектов. С помощью тепловизоров, квадрокоптеров делается тепловой контроль, рассчитывают все потери.

«Создается команда с другими ценностями, они воспитывают свое энергоэффективное, экологическое мышление, — уверен Наиль Маганов. — Эти молодые инженеры уже не позволят принимать неэффективные решения».

«Тему формирования мировоззрения надо включить в госпрограмму по ресурсоэнергоэффективности»

«Многие у нас уже в четвертом поколении — нефтяники, но мир шире и надо показывать молодежи новые возможности для развития, для карьеры», — считает глава «Татнефти». Поэтому в компании пришли, например, к развитию биотехнологий, формируется биокластер, создаются биолаборатории в школах.

Компания сама выращивает саженцы и высаживает их. Из этой древесины путем пиролиза производятся биотопливо, компоненты для нефтепереработки и нефтехимии. В одном только 2021 году «Татнефть» посадила 8 млн деревьев, в этом году — уже 5 млн.

Услышав эти цифры, Сергей Цивилев удивленно воскликнул: «Восемь миллионов — одна компания?! Присылайте видеоролик, разошлем его всем». Рустам Минниханов отметил, что при этом используются неудобья, эрозионные земли, непригодные для других целей.

А в уже упомянутой ранее Актюбе, как добавил Наиль Маганов, в каждом детском садике поставили контейнеры для раздельного сбора мусора, и дети теперь побуждают родителей, чтобы его сортировать на макулатуру, пластик, стекло… В результате в поселке количество мусора убавилось в четыре раза.

«Считаем, что тему формирования мировоззрения надо тоже включить в госпрограмму по ресурсоэнергоэффективности, — заключил генеральный директор «Татнефти». — А мы готовы показать, как это делать на практике».

«Тогда надо подключить к нашей рабочей группе комиссии по образованию и по молодежи», — предложил кемеровский губернатор.

«Вы компания самодостаточная, можете позволить себе такие вещи. Но таких у нас в стране немного, — отметил Игорь Левитин и тут же спросил у Наиля Маганова: — Что касается мировоззрения молодежи, вы зачем этим занимаетесь, как к этому пришли?»

Последовал простой ответ: «Мы живем там, где работаем. Нам далеко не безразлично, как развивается регион, какая у нас экология, какие перспективы».

«Приезжайте в «Татнефть», посмотрите, как она занимается детьми!» — заключил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»