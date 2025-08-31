Россия не планирует военного противостояния с Францией, тогда как президент Эммануэль Макрон заинтересован в эскалации. Об этом заявил французский писатель и философ Мишель Онфре, его слова приводят «Известия».

Онфре отметил, что Париж не входит в планы Москвы, и цель российского руководства не связана с Францией.

По словам философа, Макрон, напротив, сознательно стремится нагнетать обстановку, напоминая «маленькую собаку, которая громко лает». Онфре также добавил, что сторонники французского лидера пытаются оправдать его президентство внешними обстоятельствами, однако сам политик рассматривает создание военной угрозы как инструмент сохранения власти.