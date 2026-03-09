news_header_top
Общество 9 марта 2026 10:45

Филолог Ухова: использование слова «краш» в сочинении на ЕГЭ недопустимо

Использование молодежного сленга в сочинении на ЕГЭ по русскому языку недопустимо и приведет к потере баллов. Об этом ТАСС сообщила доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

«Нельзя забывать, что сленг – это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», – подчеркнула эксперт.

По словам профессора, хотя заимствования и их производные (например, «вкрашиться» или «крашуля») помогают подросткам выражать эмоции в неформальной среде, в официальных текстах необходимо строго придерживаться литературных норм. Владение такими нормами и умение выпускника переключаться между разными языковыми регистрами являются ключевыми показателями его речевой культуры.

