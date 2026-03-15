Филолог рассказала, что эмодзи и мемы не приводят к деградации языка

Использование эмодзи, стикеров и мемов не приводит к деградации языка, а меняет систему выражения, дополняя ее визуальными элементами. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского Наталия Аниськина. Ее слова приводит «ТАСС».

Использование эмодзи, стикеров и мемов не обедняет язык, а перестраивает систему выражения, поскольку происходит перераспределение функций между вербальными и визуальными кодами. Она пояснила, что речь идет о переходе к новой мультимодальной норме, когда текст, изображение и знак эмоции работают вместе как единый коммуникативный пакет.

Аниськина отметила, что история визуальных знаков в цифровой среде началась в 1982 году, когда американский специалист Скотт Эллиот Фалман предложил использовать смайлики – эмотиконы. Позже параллельно с ними начали развиваться эмодзи, и сегодня эти понятия нередко употребляют как синонимы.

Эксперт добавила, что эмодзи помогают передавать интонацию, смягчают критику и усиливают эмоциональные акценты. По данным исследований, многие эмоции в эмодзи распознаются не хуже, чем по выражению лица. Кроме того, такие знаки снижают риск недопонимания тональности высказывания, включая сарказм. Об этом, в частности, говорится в работе исследователя Юлии Ненашевой.

С филологической точки зрения, подчеркнула Аниськина, сегодня формируется новая мультимодальная грамотность – способность сочетать вербальные и визуальные средства, задавать тон высказывания и передавать сложные смыслы в коротком формате.