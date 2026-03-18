Филолог объяснила смысл детской дразнилки «жадина-говядина»

В дразнилке про «жадину-говядину» и подобных ей выражениях может быть заложено сразу несколько смыслов, например, придание ироничного оттенка человеку или явлению. Об этом «Абзацу» рассказала доктор филологических наук, преподаватель кафедры языка и стилистики УрФУ Евгения Горина.

По словам эксперта, подобные фразы возникают ради шутки, желания привлечь внимание или с целью кого-то по-доброму обозвать. Логика в таких рифмах не главное, важнее выразительность, запоминаемость и лёгкость воспроизведения. Поэтому «жадина» рифмуется с «говядиной», а не с другими словами. Финальная часть дразнилки также может варьироваться: существуют варианты с «пустой шоколадиной», «солёным огурцом», «турецким барабаном» и даже «тараканом». Это связано с региональными особенностями.

Горина отметила, что разные формы одной и той же дразнилки могут встречаться даже в соседних дворах, и все они правильные. Они объединяют людей, напоминая о детстве, и подчёркивают роль смеховой культуры. Филолог сослалась на исследование Марии Ахметовой, согласно которому выбор окончания зависит от региона. В Петербурге чаще говорят «шоколадина», в Москве — «турецкий барабан». На Урале бытуют разные варианты, но, по данным того же исследования, «пустая шоколадина» там употребляется активнее.