Филолог НГПУ объяснил, какие тенденции отражают финалисты «Слова года»

Эксперты «Грамоты.ру» определили 10 финалистов акции «Слово года – 2026». Кандидат филологических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой русской и татарской филологии НГПУ Константин Калинин оценил выбор экспертов и рассказал о тенденциях развития русского языка.

Финалистов разделили на три тематические группы. В категорию слов об искусственном интеллекте вошли «вайбкодинг», «ИИ-агент» и «иишка». Группу слов, обозначающих эмоции, составили «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра». В категорию названий человеческих типажей попали «воздухан» и «тревожник». Победителя определят в начале декабря.

По словам Константина Калинина, составленный список отражает характерные тенденции развития языка. В частности, новые слова появляются благодаря заимствованиям, образуются на основе уже существующей русской лексики, а также возникают в результате изменения значений знакомых слов.

«Новые слова приходят из других языков (например, вайбкодинг и прайм-эра), новые слова образуются на базе уже существующих слов русского языка (например, воздухан и тревожник), а также уже известные языку слова получают новые значения (например, нишевый и дофаминовый).

Выбор "слова года" – одна из наиболее интересных акций, за которой следят не только лингвисты, но и все, кто интересуется русским языком. Она помогает зафиксировать движение развития лексики русского языка и следить за современной историей развития русского языка практически в режиме "реального времени"», – отметил Калинин в беседе с «Челнинскими известиями».

Филолог также обратил внимание на активное проникновение заимствований в русский язык, особенно в молодежную речь. При этом, по его словам, многие из них со временем исчезают. Закрепляются преимущественно те слова, которые обозначают новые для языка понятия.

Показательным примером освоения заимствованной лексики Калинин назвал глагол «генерить». Вокруг него уже формируется словообразовательное гнездо: «сгенерить», «нагенерить» и другие производные.