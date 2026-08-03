Филолог назвала «тоску» одним из самых труднопереводимых русских слов

Слово «тоска» относится к числу русских слов, которым сложно найти точный аналог в других языках, рассказала «Абзацу» кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ Ирина Александрова.

По словам специалиста, у слова нет одного точного значения: со временем оно приобрело целый ряд смысловых оттенков. Александрова отметила, что «тоска» пришла из индоевропейского языка в значении чего-то сжимающего и давящего.

В современном русском языке это слово обозначает не только глубокую печаль, но и душевную опустошенность, сожаление об утраченном и внутреннее томление. Именно сочетание этих оттенков, по мнению филолога, затрудняет его прямой перевод на другие языки.

Александрова напомнила, что писатель Владимир Набоков также называл «тоску» одним из самых непереводимых слов в мире. По ее словам, похожие понятия существуют и в других языках, однако в русском языке они приобретают настолько широкую палитру смыслов, что становятся отражением национальных особенностей характера.