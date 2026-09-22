Филолог Кулакова объяснила, почему книги не теряют популярность

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«Цифра» не убьет книгу, поскольку технологии и чтение могут существовать вместе. Такое мнение в интервью ИА «Время Н» высказала филолог Марина Кулакова.

Она подчеркнула, что творчество первично во всех процессах. По ее словам, именно поэтому чтение сохраняет популярность и остается важной частью развития человека.

«Именно поэтому чтение остается модным трендом: оно возвращает нам глубину восприятия, которую не может дать бесконечная лента коротких видео», – пояснила Кулакова.

Говоря об искусственном интеллекте, филолог отметила, что он обучается на реальном интеллекте и может быть помощником человека.

«Без живого творческого ума никакой алгоритм невозможен – он лишь помощник, который может структурировать данные и анализировать тексты. Но само творческое движение души присуще только человеку», – сказала Кулакова.

По ее словам, человек будет развиваться, используя такого помощника. При этом ему важно понимать роль собственных усилий в создании творческого мира.

«Но он должен понимать: только его собственное усилие создает тот творческий мир, которым воспитывается душа», – резюмировала филолог.