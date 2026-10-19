Филолог Козловская выделила три типа самоидентификации скуфов

Люди, которых называют скуфами, могут стыдиться этого образа, принимать его с иронией или, напротив, гордиться им. Об этом рассказала профессор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская.

«Первый тип самоидентификации – стыд и желание измениться. Это породило термин "дескуфизация": люди худеют, идут в спортзал и меняют гардероб. Второй тип – принятие себя и ирония. Отсюда шутки вроде "Скуфский жим лежа" и "Я скуф, такой же как ты". Третий тип – гордость», – пояснила филолог.

В качестве примеров последнего типа она привела рэпера Басту, назвавшего себя "настоящим скуфом", и блогера Илью Мэддисона, перечислившего причины, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов. Среди них – наличие работы, жилья и машины, верность семье и готовность к рождению детей. Поэт Ринат Камалиев также обратился к этому образу в стихотворении: «Пускай над скуфами смеются… Они опора институций, и что ни скуф – крутой жених».

По словам Козловской, в 2021 году слово «скуф» воспринималось как сленговое оскорбление. Оно произошло от фамилии блогера Алексея Скуфьина, но со временем стало самостоятельным лингвокультурным типажом.

Развитие этого образа отразилось и в языке. Исследователи насчитали 15 производных слов, в том числе «дескуфизация», «скуфиня», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться».

«Язык реагирует на это лавинообразным словотворчеством. Ученые насчитали 15 производных слов. Среди них "дескуфизация" – процесс похудения и ухода за собой, "скуфиня" – женский аналог, "скуфандр" – смешение слов "скуф" и "скафандр", "оскуфение", "соскуфиться", "скуфидон" и "скуфство"», – рассказала филолог.

Козловская отметила, что скуфа часто описывают как человека, который «не в теме». К его достоинствам она отнесла отсутствие стресса из-за социальных сетей и моды, нестандартное мышление и искренность. Среди возможных недостатков – социальная изоляция, трудности в карьере и отношениях.

«Скуф – это не диагноз, а альтернативный взгляд на жизнь. Он балансирует между милым чудаком и социальным аутсайдером. Важно, что типаж стал более универсальным: теперь скуфами называют не только мужчин, но и женщин», – отметила профессор.