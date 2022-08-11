Фильмы татарстанских режиссеров представят в онлайн-кинотеатре якутского аналога Netflix

Более 100 кинолент разных лет от татарстанских режиссеров будут представлены на базе SakhaMovie («Сахамуви») – онлайн-кинотеатра якутских фильмов. Об этом «Татар-информу» сообщила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы собрали золотую коллекцию трех регионов – Башкортостана, Якутии и Татарстана. Сейчас каталог насчитывает около 500 кинолент», – рассказала она.

Проект трех регионов представляет собой каталог фильмов со ссылкой на правообладателей. Айтуганова подчеркнула, что в коллекцию вошли не только современные, но и более ранние работы.

Межрегиональный проект планируют представить и другим кинематографическим регионам России. В планах создать полноценную базу всего накопленного кинорепертуара страны.

Миляуша Айтуганова уверена, что для российских дистрибьютеров эта база станет ценным источником информации в эпоху ухода голливудского кино из российского проката.

Стоит отметить, что ряд экспертов называет SakhaMovie якутским аналогом Netflix.