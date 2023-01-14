Фильмы с Павлом Прилучным и хитовые сериалы: что в РТ смотрели на новогодних каникулах

Новый год татарстанцы встречали за просмотром телевизионных каналов и комедийных лент, а в период Рождества в лидеры региона по просмотрам вышли семейные фильмы и мелодрамы. Аналитики компании МТС проанализировали интересы жителей Казани и Татарстана во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января.

В топ-3 российских сериалов у татарстанцев вошли «Тест на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте в главных ролях, драматическая комедия о жажде жизни «Почка» с Любовью Аксеновой и фантастический детектив «13 клиническая». В Рождество жители республики смотрели сериал с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову» и сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

Среди зарубежных сериалов популярностью у жителей Татарстана в праздничные дни пользовались хитовый турецкий сериал «Постучись в мою дверь», драма «Жестокий Стамбул» и исторический сериал «Воскресший Эртугрул». В канун Рождества лидерами просмотра стали мультипликационный сериал «Три кота» и детективный сериал «Мост».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым событием новогодних каникул в регионе стало поздравление Президента РФ Владимира Путина, которое большинство жителей Татарстана предпочло смотреть на Первом канале. В целом чаще других телеканалов татарстанцы отдавали предпочтение Первому каналу, «России 1», СТС, ТНТ и НТВ.

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних и рождественских каникул в республике возглавила жизнеутверждающая семейная лента «Далекие близкие». Хитовая комедия с Александром Робаком и Агатой Муценице «Честный развод 2» заняла второе место. Третье место жители региона отдали документальному фильму о главном театре страны «Большой». В топ-5 также вошли блокбастер «Сердце Пармы» и классическая новогодняя лента «Один дома».