Фильмы о войне и служении Родине стали частью проекта «ВОИН.КИНО»

Фото: Телеграм-канал Центра «ВОИН»

Центр «ВОИН» при поддержке Министерства культуры РФ и телеканала RT представил проект «ВОИН.КИНО», цель которого – познакомить молодежь с примерами героизма, служения и преданности Родине через киноискусство. Об этом сообщили в Телеграм-канале Центра.

В рамках инициативы зрителям предлагают 33 документальных и художественных фильма из «Золотой коллекции Мосфильма» и телеканала RT.Док, охватывающих темы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Фото: Телеграм-канал Центра «ВОИН»

Председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы и Герой ЛНР Виктор Водолацкий подчеркнул, что патриотизм – не просто слова для курсантов центра. Он отметил, что такие проекты формируются на основе лучших традиций страны, отражающих уважение к России, ее культуре и истории.

Командир Центра, Герой России Андраник Гаспарян добавил, что инициатива позволяет доносить духовно-нравственные ценности через творчество и язык кино. По его словам, он планирует вместе с курсантами просмотреть и обсудить один из фильмов проекта.

С момента запуска в мае этого года кинопоказы посетили более 5,7 тыс. курсантов Центра, в том числе около 100 спецпоказов прошли в рамках летних смен «Время юных героев». В дальнейшем планируется организовать обучение курсантов основам продюсирования и кинопроизводства.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».