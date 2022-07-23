Фильм татарстанского режиссера получил Гран-при Шукшинского фестиваля

Обладателем Гран-при Всероссийского Шукшинского фестиваля стал фильм «Живы ли вы?» режиссера, председателя Союза кинематграфистов РТ Ильдара Ягафарова. Победитель получил главный приз фестиваля — вазу из ревневской яшмы, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края.

«Награда за лучший игровой полнометражный фильм присуждена картине „Живы ли вы?“. Главный приз председатель жюри кинофестиваля Михаил Калинин вручил режиссеру», — отмечается в релизе.

За лучшую режиссерскую работу был отмечен фильм «Иваново счастье» Ивана Соснина. Павел Деревянко был награжден за лучшее исполнение мужской роли (фильм «Подельники»), а лучшей исполнительницей среди женщин стала актриса Таисия Вилкова, снявшаяся в картине «Непослушник».