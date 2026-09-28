Фильм «Свинцовые небеса» о Донбассе выйдет в прокат 22 октября

Драма «Свинцовые небеса», основанная на реальных событиях и посвященная событиям в Донбассе, выйдет в российский прокат 22 октября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Сюжет фильма охватывает несколько суток из жизни людей, оказавшихся в ловушке в зоне боевых действий. Среди героев – школьница, боксер, православный священник, молодой солдат и мирные жители, укрывшиеся в храме, превращенном в огневую точку.

По сюжету школьница Ариадна Чайка из Касимова спасает двоих детей из горящего автобуса. Боксер Алексей Романов, приехавший добровольцем, принимает решение пожертвовать собой ради спасения других. Молодой украинский боец Богдан Зварич переосмысливает свои убеждения после пережитых потерь. Священник отец Тихон и чеченец Руслан помогают другим героям сделать свой выбор.

Отдельная линия картины посвящена бойцам осетинского батальона «Алания». Среди тем фильма также заявлено межнациональное и межконфессиональное единство.

Автором и режиссером картины стала уроженка Луганска, фронтовой волонтер и член Союза кинематографистов Донбасса Алиса Курганская.

Минкультуры России присвоило фильму возрастную категорию 12+. По данным создателей, «Свинцовые небеса» стали первой картиной о событиях в Донбассе и на СВО, предназначенной для подростковой и семейной аудитории.

Фильм получил специальный приз жюри V Международного кинофестиваля «День Победы».