Культура 15 апреля 2026 09:39

Фильм «Шурале» покажут на конкурсе Московского кинофестиваля

В прокат 7 мая выходит режиссерский дебют Алины Насибуллиной – «Шурале», сообщает кинопрокатная компания «Вольга». Главные роли исполнили сама постановщица и Максим Матвеев.

Согласно сообщению, сюжет картины будет связан с татарским фольклором.

Премьера фильма состоится в рамках конкурса «Русские премьеры» 48-го Московского международного кинофестиваля.

Актерский состав: Рузиль Минекаев, Сергей Гилев, Хаски, Роман Михайлов, Геннадий Блинов, Евгений Сангаджиев и другие.

Съемки прошли в локациях Москвы, Московской области и Татарстана.

#кино #Фольклор #Татарстан
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

Новости партнеров