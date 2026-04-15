Фильм «Шурале» покажут на конкурсе Московского кинофестиваля
В прокат 7 мая выходит режиссерский дебют Алины Насибуллиной – «Шурале», сообщает кинопрокатная компания «Вольга». Главные роли исполнили сама постановщица и Максим Матвеев.
Согласно сообщению, сюжет картины будет связан с татарским фольклором.
Премьера фильма состоится в рамках конкурса «Русские премьеры» 48-го Московского международного кинофестиваля.
Актерский состав: Рузиль Минекаев, Сергей Гилев, Хаски, Роман Михайлов, Геннадий Блинов, Евгений Сангаджиев и другие.
Съемки прошли в локациях Москвы, Московской области и Татарстана.