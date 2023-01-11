Фильм Спилберга «Фабельманы» удостоен «Золотого глобуса» в главной номинации

Картина «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга удостоена премии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Церемонию награждения транслировал телеканал NBC, победителей объявлял Квентин Тарантино.

Основанный на воспоминаниях Спилберга о детстве в 1950-х годах фильм боролся за награду с такими картинами, как «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

При этом сам Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» как лучший режиссер 2022 года. У кинематографиста рекордное число номинаций на эту премию за «Лучшую режиссерскую работу», 13, но до нынешнего момента было всего лишь две победы (за фильмы «Список Шиндлера» 1993 года и «Спасти рядового Райана» 1998-го).