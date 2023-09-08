Фильм Screenlife tatar получил поддержку Фонда развития регионального кинематографа

Председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Лариса Солоницына

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

7 сентября 2023 года в Присутственных местах Казанского Кремля прошел питчинг, по результатам которого Министерство культуры РТ распределяет государственную субсидию на общую сумму в 7 миллионов рублей на создание игровых и документальных фильмов 2023-2024 года. Было объявлено девять номинаций, на конкурс поступило около 20 заявок. В питчинге приняли участие 15 соискателей.

В номинацию полного метра на государственную субсидию в 2 миллиона рублей в 2023 году заявились 4 проекта. Один из них – полнометражный игровой фильм Screenlife tatar, который снимается студией «КыСКа» при поддержке Союза кинематографистов Татарстана. Продюсеры проекта — кинорежиссер Ильдар Ягафаров, известный зрителям по фильмам «Куктау», «Байгал», «Исэнмесез», и Шамиль Садыков, руководитель АО «Татмедиа».

«К питчингу Министерства культуры РТ мы собрали наши отдельные татарские истории в единую канву полного метра, дописали сценарий и решили податься на конкурс», — уточнила руководитель проекта Айсылу Хафизова в интервью нашему корреспонденту после питчинга, на котором сам проект представляли сценарист-редактор проекта Ленар Гизатуллин (выпускник ВГИКа) и режиссер монтажа Камиль Шаймарданов.

Ленар Гизатуллин Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Презентация и ролик молодых авторов внесли нотку юмора в серьезное мероприятие и даже спровоцировали на шутки членов жюри. Председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Лариса Солоницына после объявления результатов взяла слово и поддержала авторов проекта.

«Чтобы сберечь нервы молодого поколения, я хочу сказать, что проект Screenlife tatar мы предлагаем в нашу лабораторию “Формула пути” Фонда поддержки регионального кино. Вы не получили поддержку от Министерства культуры, но вы получите поддержку от нашего фонда, пройдете эту лабораторию, поработаете еще с нашими экспертами над своим проектом и в случае победы получите миллион рублей и сможете что-то начать», – сказала она.

Идея экспериментального молодежного фильма Screenlife tatar, по словам Хафизовой, заключается в том, чтобы показать сборный портрет современного татарина. Главный вопрос, которым задаются герои фильма – молодые археологи 3024 года – достойны ли памяти их предки, жившие 1000 лет назад в окрестностях их древнего города Иннополис.

Айсылу Хафизова Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

«Мы разбросаны по всему миру, мы по-прежнему являемся активными участниками глобального процесса. Кто мы? Чем мы живем? Как справляемся с трудностями? Являемся ли мы сильным и сплоченным народом? Мы задаемся в фильме этими вопросами и спрашиваем об этом нашего зрителя», – сказала она.

Кинопроект изначально задумывался как короткие игровые юмористические ролики для социальных сетей журнала IDЕЛЬ, в котором Айсылу Хафизова была на тот момент главным редактором. В начале 2021 года журнал представил общественности свой экспериментальный сторис-сериал «Манкорт түгел батыр» в одном из кинотеатров Казани. Проект Screenlife tatar стал следующим шагом в диалоге редакции с молодежной аудиторией. Но этот проект, по словам Хафизовой, за время реализации несколько вырос из коротких штанишек роликов и замахнулся на более серьезный подход.

Камиль Шаймарданов Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Как сообщила собеседница «Татар-информа», работа над проектом началась в феврале 2023 года. Авторы журнала IDЕЛЬ прислали логлайны своих историй. Из 30 логлайнов было отобрано 15, по итогу были написаны сценарии, три из которых были доработаны и сняты этим летом. Это короткометражные фильмы «Я в ресурсе я в потоке», «Подходящий кандидат» и «Целевая вакцина» по сценариям драматурга Артура Шайдуллы, преподавателя энергоинститута Айрата Гатауллина и молодой писательницы Валерии Драндровой.

Режиссерами фильмов выступили Айсылу Хафизова, молодые режиссеры Айнур Хайдаров и Ленар Гизатуллин. Сейчас идет подготовка к съемкам следующего фильма «Кызым» по сценарию журналиста Ольги Гавриловой.