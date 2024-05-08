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Фильм Равиля Мукменова «Наши» за месяц набрал почти 900 тыс. просмотров на YouTube
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Фильм журналиста «Татмедиа» Равиля Мукменова «Наши/ Безнекеләр» в течение месяца набрал 876 тысяч просмотров на YouTube.
Фильм был опубликован на площадке 8 апреля 2024 года. Он посвящен мобилизованным из Татарстана, «их быту, их мыслям и их правде», говорится в описании к ролику.
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