Фильм Равиля Мукменова «Наши» за месяц набрал почти 900 тыс. просмотров на YouTube

Фильм журналиста «Татмедиа» Равиля Мукменова «Наши/ Безнекеләр» в течение месяца набрал 876 тысяч просмотров на YouTube.

Фильм был опубликован на площадке 8 апреля 2024 года. Он посвящен мобилизованным из Татарстана, «их быту, их мыслям и их правде», говорится в описании к ролику.