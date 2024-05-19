Фильм Равиля Мукменова «Наши» о мобилизованных из РТ достиг 1 млн просмотров на YouTube

Фильм «Наши/ Безнекеләр», созданный журналистом «Татмедиа» Равилем Мукменовым и рассказывающий о мобилизованных татарстанцах, набрал 1 млн просмотров на YouTube.

Лента была опубликована на видеохостинге 8 апреля 2024 года. В описании к ролику отмечалось, что сюжет посвящен мобилизованным – «их быту, их мыслям и их правде».