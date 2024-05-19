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СВО 19 мая 2024 15:36

Фильм Равиля Мукменова «Наши» о мобилизованных из РТ достиг 1 млн просмотров на YouTube

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Фильм «Наши/ Безнекеләр», созданный журналистом «Татмедиа» Равилем Мукменовым и рассказывающий о мобилизованных татарстанцах, набрал 1 млн просмотров на YouTube.

Лента была опубликована на видеохостинге 8 апреля 2024 года. В описании к ролику отмечалось, что сюжет посвящен мобилизованным – «их быту, их мыслям и их правде».

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