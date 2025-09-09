Фильм-победитель кинофестиваля «Алтын минбар» стал известен раньше времени
Главный приз XXI Казанского международного фестиваля кино «Алтын минбар» получил фильм «Оплот стойкости» режиссера Николы Вукчевича из Черногории.
Об этом стало известно после показа картины в кинотеатре «Родина». Официального объявления победителя в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» еще не было, но на сайте фестиваля указано, что фильмом закрытия станет победитель в данной номинации. На это обратило внимание издание «Миллиард.Татар».
В фильме изображена Вторая мировая война на территории Югославии. Ребенок, спасаясь от отряда фашистов, лишивших его родителей и сжегших его деревню, находит временное убежище в доме незнакомца – албанца по имени Нур Дока. Ребенок – христианин, а Нур – мусульманин. В военное время религиозная принадлежность часто становила человека на грань между жизнью и смертью. Хозяин дома оказывается перед нелегким выбором.