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Культура 22 июля 2025 15:08

Фильм о Путине попал в основной конкурс кинофестиваля в Венеции

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В основной конкурс 82-го Венецианского кинофестиваля попал художественный фильм про Владимира Путина «Кремлевский волшебник». Роль Путина исполнил актер Джуд Лоу.

Фильм основан на романе «Кремлевский волшебник» итальянского писателя Джулиано да Эмполи о вымышленном Владимире Путине. Режиссером картины выступил Оливье Ассаяс.

Помимо «Кремлевского волшебника» в основной конкурс фестиваля также вошли:

  • «Бугония», режиссер Йоргос Лантимос
  • «Изящество», режиссер Паоло Соррентино
  • «Отец, мать, сестра, брат», режиссер Джим Джармуш
  • «Франкенштейн», режиссер Гильермо дель Торо
  • «Посторонний», режиссер Франсуа Озон
  • «Джей Келли», режиссер Ноа Баумбах
  • «Крушащая машина», режиссер Бенни Сафди
  • «Девушка», режиссер Шу Ци
  • «Дом динамита», режиссер Кэтрин Бигелоу
  • «Дузе», режиссер Пьетро Марчелло
  • «Завет Анны Ли», режиссер Мона Фастволд
  • «На высоте»(«À pied d’œuvre»), режиссер Валери Донзелли
  • «Под облаками», режиссер Джанфранко Рози
  • «Сирота», режиссер Ласло Немеш
  • «Не было выбора», режиссер Пак Чхан-ук
  • «Тихий друг», режиссер Ильдико Эньеди
  • «Элиза», режиссер Леонардо Ди Констанцо
  • «Голос Хинд Раджаба», режиссер Каутер Бен Ханья
  • «Солнце восходит для всех», режиссер Шанцзюнь Цай
  • «Фильм сделан правильно», режиссер Франко Мареско

Венецианский фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

#кино
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