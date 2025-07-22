Фильм о Путине попал в основной конкурс кинофестиваля в Венеции
В основной конкурс 82-го Венецианского кинофестиваля попал художественный фильм про Владимира Путина «Кремлевский волшебник». Роль Путина исполнил актер Джуд Лоу.
Фильм основан на романе «Кремлевский волшебник» итальянского писателя Джулиано да Эмполи о вымышленном Владимире Путине. Режиссером картины выступил Оливье Ассаяс.
Помимо «Кремлевского волшебника» в основной конкурс фестиваля также вошли:
- «Бугония», режиссер Йоргос Лантимос
- «Изящество», режиссер Паоло Соррентино
- «Отец, мать, сестра, брат», режиссер Джим Джармуш
- «Франкенштейн», режиссер Гильермо дель Торо
- «Посторонний», режиссер Франсуа Озон
- «Джей Келли», режиссер Ноа Баумбах
- «Крушащая машина», режиссер Бенни Сафди
- «Девушка», режиссер Шу Ци
- «Дом динамита», режиссер Кэтрин Бигелоу
- «Дузе», режиссер Пьетро Марчелло
- «Завет Анны Ли», режиссер Мона Фастволд
- «На высоте»(«À pied d’œuvre»), режиссер Валери Донзелли
- «Под облаками», режиссер Джанфранко Рози
- «Сирота», режиссер Ласло Немеш
- «Не было выбора», режиссер Пак Чхан-ук
- «Тихий друг», режиссер Ильдико Эньеди
- «Элиза», режиссер Леонардо Ди Констанцо
- «Голос Хинд Раджаба», режиссер Каутер Бен Ханья
- «Солнце восходит для всех», режиссер Шанцзюнь Цай
- «Фильм сделан правильно», режиссер Франко Мареско
Венецианский фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.