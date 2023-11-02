Фильм о преподавателе из Осетии взял Гран-при конкурса «Многоликая Россия» в Казани

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева прошла церемония награждения журналистского конкурса «Многоликая Россия». На него поступило более 800 заявок из 38 регионов страны. Среди них были радио-, телевизионные и интернет-проекты.

«Концепция конкурса „Многоликая Россия“ заключается в том, что мы хотим увидеть материалы, программы, публикации, посвященные межнациональным вопросам. То есть дружба народов, жизнь, быт, кухня, традиции и особенности», — рассказал член жюри конкурса — заместитель руководителя АО «Татмедиа», начальник департамента радио Алмаз Миргаязов.

Собеседник агентства отметил, что среди членов жюри происходили очень ожесточенные дискуссии по всем номинациям, так как было очень сложно определиться с победителями.

Были определены лучший телевизионный сюжет, радиопрограмма и интернет-публикация. А Гран-при досталась телеканалу «Осетия-Ирыстон» за фильм о 91-летнем преподавателе и одном из основателей местного лесного техникума Реальде Каупуше, который в свои годы продолжает ходить в походы, ухаживать за лесами и передает мудрость традиций своего народа молодым поколениям.

«Мы снимали фильм целый год. Мне хотелось выжать из него философию. Мне хотелось понять, как можно так сильно любить каждый день и наслаждаться всем, что происходит вокруг. В фильме перемешаны его прикладные знания, воспоминания, биография, рассуждения о жизни», — отметила корреспондент телеканала «Осетия-Ирыстон» Ольга Абаева.