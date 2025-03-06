Фильм о материнской любви и вере в Победу выйдет в прокат в год 80-летия Победы

В преддверии Дня Победы, 8 мая, на экраны кинотеатров выйдет художественный фильм «Пять сыновей Марии», созданный кинокомпанией «Хижина фильм» при поддержке Министерства культуры РФ. Премьера фильма приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю самоотверженной матери, проводившей на фронт в 1941 году пятерых сыновей. По замыслу создателей картины, эта история о вере, надежде и материнской любви должна помочь пережить самые страшные испытания.

В ролях – Владислав Ветров, Ольга Ломоносова, Артем Афонасов, Станислав Демушин, Марк Кондратьев, Никита Оносов, Валентин Садики и другие.

«Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, особенно важно помнить о подвиге поколения победителей, о силе духа и вере в лучшее», – уверены авторы фильма. «Мы посвящаем эту картину всем матерям России, которые во все времена ждут своих сыновей домой», – добавляют они.