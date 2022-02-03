Фильм о легендарной победе московского «Динамо» в Англии в 1945 году выходит в прокат

В России 17 февраля в прокат выходит фильм о легендарной победе московского футбольного клуба «Динамо» в серии матчей с лучшими британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Картина «Одиннадцать молчаливых мужчин» основана на реальных событиях 1945 года.

В серии из четырех матчей с лучшими профессиональными клубами английской лиги московское «Динамо» вышло победителем с разгромным общим результатом 19:9. Советские футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране.

Название фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» взято из заголовков британских газет того времени. Именно так окрестили советских футболистов англичане.

Фильм в жанре экшн-драма снял режиссер Алексей Пиманов по сценарию Олега и Владимира Пресняковых. В главных ролях задействованы Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов, Алёна Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский и другие.