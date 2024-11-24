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Фильм о казанском шве представят в Москве
26 ноября в Москве презентуют документальный фильм «Казанский шов», сообщили в Полномочном представительстве Татарстана в России.
Зрители смогут узнать об уникальной технике, познакомиться с ее историей, увидеть образцы работ хранителей ремесленных традиций.
Казанский шов используется для шитья кожаных издалий, к примеру при изготовлении татарских кожаных сапогов ичиги.
Начало показа в 19.00, он состоится в ДК «Фламенкерия». Присоединиться к нему можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию по ссылке.
В конце октября – начале ноября показы фильма состоялись в нескольких городах республики.
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