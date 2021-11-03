Фильм о Казанской иконе Божией матери по покажут телевидению в День народного единства

Документальный фильм о Казанской иконе Божией матери «В единстве души» покажет телеканал Tsargrad.tv В День народного единства. Об этом говорится в сообщении телеканала.

В фильме «Единство души» Камиль Исхаков, мэр Казани в 1991– 2005 годах в подробностях рассказал, как проходила аудиенция с Папой Римским, и почему Понтифик не хотел с ней расставаться.

Татьяна Ларионова, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», депутат Государственной Думы России провела экскурсию по территории основного Собора, воссозданного и освященного в июле 2021 года, и его пещерного храма – на месте обретения Казанской иконы Божией матери. Она в подробностях рассказала, как о главных святынях обители, так и о десятках тысяч благотворителей, которые принимали участие в восстановлении храма. Книга благотворителей, выпущенная к торжественному открытию, содержит 11 томов, десятки тысяч записей.

Казанская чудотворная икона исчезла в начале ХХ столетия. Как и ее список попал в поток, когда из страны массово вывозились предметы искусства. И прежде чем вернуться в свою обитель, она проделал кругосветное путешествие из России в Европу, затем через Азию в Америку, сам храм Богородицы был взорван в 30-е годы. К тысячелетию Казани список иконы возвращали, как говорится, всем миром. Тогда после совместной работы, которая длилась более 7 лет, удалось вернуть ее в Казань.

Этому предшествовало изучение множества источников, налаживание сотрудничества с Ватиканом, аудиенции Президента России Владимира Путина с Папой Римским Иоанном Павлом II, и уже в дальнейшем поездки в Ватикан делегации из Татарстана.

И вот в 2021-м году, спустя 17 лет после возвращения, образ Казанской Богородицы (Ватиканский список) вернулся в родную обитель, где в стенах прекрасного Собора и его пещерного храма теперь помогает всем, кто обращается к ней со своими молитвами вне зависимости от этнической принадлежности или вероисповедания.

Глава Татарстанской Митрополии, Митрополит Кирилл (Наконечный): «Очень ценно сохранять то, что было веками здесь собрано нашими предками — наши святыни, это взаимное уважение друг к другу».

С 2016 года всем миром и в духе народного единства воссоздавался Собор Богородицы на месте обретения Казанской иконы Божией матери. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественной церемонии освящения храма сказал и о важной роли воссоздания Собора: «Это яркий пример восстановления исторической справедливости, наглядный пример проводимого в стране и республике курса на укрепление межнационального и межрелигиозного сотрудничества».

Государственный Советник Татарстана, Председатель попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» Минтимер Шаймиев: «Я не православный человек и не религиозный деятель, но, на мой взгляд, самое важное здесь – именно Казанская икона Божией матери с ее данной свыше примирительной миссией. У нас появился шанс исправить ошибки прошлого».

Премьера фильма о Казанской иконе Божией матери состоится в Деньнародного единства 4 ноября в 12.05 часов.