Фильм о героях Великой Отечественной войны «Память сквозь поколения» снимут в Татарстане

Татарстанское отделение Союза кинематографистов России начало работу над проектом «Память сквозь поколения», который получил грантовую поддержку Раиса Республики Татарстан в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ по РТ, инициатива направлена на создание короткометражного учебно-образовательного фильма о подвигах жителей Татарстана в годы Великой Отечественной войны.

В основе фильма – взгляд на события военного времени через восприятие современного поколения. Сюжет построен на историях героев-татарстанцев, среди которых Петр Гаврилов, Федор Баталов, Борис Кузнецов и другие участники войны.

Особенностью проекта станет использование современных приемов киноповествования, которые, по замыслу авторов, должны помочь донести до молодежи идеи патриотизма, гражданской ответственности и верности Родине. Создатели отдельно подчеркивают, что учитывают особенности восприятия информации поколением Z.

Сейчас творческая команда ведет подготовительный этап: разрабатывается сценарий, формируется съемочная группа, подбираются локации. После завершения съемок фильм планируют показать в школах, образовательных и молодежных организациях Татарстана.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи РТ, Республиканского агентства «Татмедиа» и регионального отделения Российского военно-исторического общества. Показ фильма будет организован в формате уроков мужества и военно-патриотических мероприятий.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».