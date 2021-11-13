Фильм «Небо» снят под патронажем Министерства обороны России

Министерство обороны России курировало съемки фильма «Небо». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил режиссер киноленты Игорь Копылов.

«Когда в светлых головах наших продюсеров возник образ Олега Пешкова, мы поняли, что без Министерства обороны России нам такой проект не поднять. И дело было не только в том, что нам требовалась техника: танки, самолеты, оружие. Чтобы восстановить историческую фактуру, нам было важно пообщаться с непосредственными участниками событий. Представителей Министерства обороны РФ наша идея заинтересовала», — рассказал режиссер.

В основу художественного фильма легла история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы.

По словам режиссера, съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России — в Крыму и Липецком авиацентре. «Небо» — первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии.

В широком прокате кинолента стартует с 18 ноября.