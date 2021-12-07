Фильм «Елки-8» может не попасть на большие экраны из-за ставки на онлайн-показ

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Елки-8», снятый Bazelevs при участии онлайн-кинотеатра ivi, отказываются брать в прокат крупные российские киносети из-за того, что на конец декабря запланирована онлайн-премьера ленты, сообщает «Комммерсантъ».

Продюсеры картины запланировали онлайн-премьеру фильма на 30 декабря.А через две недели картина должна выйти на большие экраны. Киносети «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» посчитали, что таком коротком промежутке между офлайн- и онлайн-премьерой они смогут собрать потенциальную выручку. Однако они готовы показывать картину при условии, если она выйдет на ivi не ранее чем через шесть недель.

Как уточняет «Коммерсантъ», еще в 2020 году киносети заявили, что не будут выпускать «ничего, где нет „окна“ между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель», а создатели «Елок» не захотели согласовать эту разницу в сроках с кинотеатрами. Прокатчик фильма сообщет, что они «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

Напомним, «Елки» — это франшиза новогодних фильмов от Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. После седьмой серии он осуществлял только «общее художественное руководство». «Елками» занималась продюсерская команда ivi, которая стала соинвестором восьмой части. «Елки-8» снимали за считанные месяцы — о начале съемок было объявлено только в августе нынешнего года.