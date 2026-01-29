Фильм «Черный лес» о судьбе Мусы Джалиля выйдет в прокат 12 февраля в Татарстане

Фото: пресс-служба «Татаркино»

Показ полнометражного художественного фильма Радика Кудоярова «Черный лес», посвященного судьбе Героя Советского Союза Мусы Джалиля и связи его гибели с впервые экранизированной казнью нацистских преступников в Нюрнберге, начнется в Татарстане с 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Татаркино».

В центре сюжета – татарский поэт Муса Джалиль, который в плену ведет тайную войну смыслов. Он превращает свои стихи в оружие сопротивления, показывая, что дух свободы невозможно сломать. Режиссер Радик Кудояров стремился максимально правдиво передать историю поэта и героя СССР.

Фильм начинается с кадров 1946 года, демонстрирующих казнь верхушки Третьего рейха. Кудояров отмечает, что те, кто отдавал приказы об уничтожении сопротивляющихся, в итоге столкнулись с тем же, с чем столкнулись их жертвы. Такая связь между Плетцензее, где казнили Джалиля и его соратников, и Нюрнбергом создает ощущение высшего правосудия. Но есть и неожиданная прямая связь между этими событиями, о которой зритель впервые узнает из фильма.

По словам режиссера, стойкость Джалиля и его товарищей в 1944 году стала частью морального фундамента, на котором были наказаны их палачи в 1946-м. Это превращает фильм из биографической драмы в масштабное полотно о неизбежности возмездия и моральной победе героя.

Звуковое оформление фильма активно использует татарскую музыку. В финальных кадрах, когда гильотина обрывает жизни героев, звучит татарская песня «Умырзая» («Подснежник»), символизирующая жертвенность. Также используется сура «Ясин» из Корана, адаптированная белорусским композитором Владимиром Сивицким. Лейтмотивом фильма стала старинная татарская песня «Кара урман» («Черный лес»), давшая название картине.

Фильм был снят в 2024 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Роль Мусы Джалиля исполнил актер казанского театра им. Тинчурина Зульфат Закиров.

«Черный лес» уже получил признание на кинофестивалях. Картина завоевала три главные награды на XXIII Международном фестивале военного кино имени Юрия Озерова – гран-при за лучшее игровое кино, награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. На фестивале АSTI (Италия) «Черный лес» был признан «Лучшим полнометражным фильмом».

Фильм также отмечен на XXI Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар» призами киноведов, кинокритиков и кинопрессы «За приверженность идеям прогресса и опору на мировое литературное наследие», а также в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма». Кроме того, фильм вошел в шорт-листы на международных кинофестивалях Ариано (Италия) и «Северный характер» в Мурманске.

Видео: пресс-служба «Татаркино»