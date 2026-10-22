Фильм «Әлифба» стал лучшим национальным фильмом на фестивале «Минбар»

Документально-игровая картина «Әлифба» получила награду за лучший национальный фильм на международном кинофестивале «Минбар». Фильм посвящен создателям татарской азбуки Салею Вагизову и Рамзии Валитовой. Режиссер картины, председатель Татарстанского отделения Союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров рассказал об истории создания фильма в программе «Семь дней плюс» на телеканале ТНВ.

Идея картины появилась около трех лет назад, когда Ягафаров посетил музей Салея Вагизова в Арске и познакомился с судьбами создателей татарской азбуки. По словам режиссера, история этих людей была малоизвестна широкой публике, и ему захотелось рассказать о ней зрителям.

Идею поддержал Марат Ахметов, после чего съемки начались примерно через полгода. Работа над картиной заняла около двух лет, хотя ее продолжительность составляет всего 33 минуты.

Ягафаров подчеркнул, что фильм задумывался не как обычный байопик, последовательно рассказывающий о жизни двух людей, а как история целой эпохи. Создатели стремились показать время, в котором жили Вагизов и Валитова, окружавших их людей и испытания, через которые им пришлось пройти.

В основе сценария лежала книга Лили Габдуллиной о судьбе Салея Вагизова. Она участвовала в работе над фильмом как сценарист и редактор. Однако в процессе подготовки режиссер решил отойти от прямой экранизации книги, чтобы сделать историю более доступной для широкой аудитории.

Одним из важных эпизодов картины стала встреча героя с родной матерью. По словам Ягафарова, создателям было важно передать связь человека с семьей и его корнями.

Главную роль исполнил актер Эмиль Талипов. В фильме также снялась внучка Салея Вагизова и Рамзии Валитовой Аида, которая по профессии дизайнер и ранее не занималась актерской работой.