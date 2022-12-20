Фильм «Әлдермештән Әлмәндәр» презентуют завтра на пресс-конференции в «Татар-информе»

Завтра в информационном агентстве «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная презентации полнометражного анимационного фильма «Әлдермештән Әлмәндәр». С журналистами встретятся создатели картины и задействованные в ленте актеры. Начало пресс-конференции запланировано на 10.00.

Над созданием полнометражного анимационного фильма «Әлдермештән Әлмәндәр» на татарском языке по мотивам одноименной пьесы Туфана Миннуллина работали специалисты объединения «Татармультфильм». Работа была завершена в 2022 году.

В проекте были задействованы деятели татарской культуры, артисты театра имени Галиасгара Камала. Одного из главных персонажей (ангела смерти по имени Әҗәл) озвучивал народный артист России и Татарстана Равиль Шарафеев, игравший этого же персонажа в легендарном спектакле. К слову, Шарафеев выступил и консультантом проекта. Роль Альмандара озвучивает заслуженный артист РТ Эмиль Талипов, Искандера — заслуженный артист республики Ильнур Закиров.

Проект реализован при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан.

Длительность фильма составляет 68 минут. Режиссер — Сергей Киатров.



