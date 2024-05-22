Фильм «Афоня» откроет кинолето в казанском парке Горького

В Казани открывается «Кинолето» — серия бесплатных показов лучших кино и мультфильмов. Площадками мероприятий в этом году станут парк Горького, сквер Аксенова, а также ряд жилых комплексов города. Об этом сообщает организатор события — ГБУК «Татаркино».

Так, в парке Горького показы будут проводиться в 20.00. Первым 21 июня казанцы смогут увидеть фильм «Афоня» (1975 год), 28 июня — «Курьер» (1986 год), 5 июля — «Одиноким предоставляется общежитие» (1984), 12 июля — «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), 19 июля — «Берегись автомобиля» (1966), 26 июля — «Кин-дза-дза!» (1986).

С 15 мая в сквере Аксенова проводится Республиканский фестиваль архивного кино. Зрителей ожидают как известные, так и забытые ленты, картины, посвященные известным татарстанцам, казанская кинохроника и другие. Начало показов — в 19.30. Событие поддержано Дирекцией парков и скверов столицы РТ.

В жилых комплексах Казани организованы показы отечественных и зарубежных кинолент, лучшей анимации. Так, мультфильм «Пушистые спасатели: Новая команда» представят в ЖК «Оазис» 8 июня, а 22-го числа — драму «Дух Байкала». Сеансы открываются в 20.00.

С подробной программой показов можно ознакомиться на сайте «Татаркино».