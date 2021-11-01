Половина специалистов с высшим образованием из Казани устраивается по профессии

Доля специалистов с высшим образованием в Казани превышает 30%, однако лишь половина из них может найти работу по специальности. Об этом со ссылкой на замдиректора Центра занятости населения Казани Гульнару Филиппову сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Проблема нехватки рабочих кадров связана с системой образования и социальными ориентирами общества. Большинство выпускников школ выбирают профессии, требующие высшего образования. Это, в свою очередь, вызывает структурный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. То есть когда молодые люди оканчивают вуз и начинают искать работу, выясняется, что количество вакансий для таких специалистов вдвое меньше числа соискателей», — сказала она.

Спикер отметила, что сейчас на рынке труда наблюдается положительная динамика снижения числа безработных и увеличение уровня занятости населения. На данный момент в Казани насчитывается порядка 22 тыс. вакантных мест, которые предоставляют примерно 1700 работодателей. На начало октября в качестве безработных официально зарегистрированы более 8 тыс. человек.