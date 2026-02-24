Филиппов: Поспорили с другом, что, если получу медаль Олимпиады, он мне подарит айфон

Фото: телеграм-канал Никиты Филиппова

Российский ски-альпинист и серебряный призер зимних Олимпийских игр – 2026 Никита Филиппов признался, что поспорил с другом на смартфон.

– Была история со смартфонами. С тобой связались, чтобы подарить телефон?

– Уже связались. Уже мой друг пошел за смартфоном. Самый главный смартфон получу от него. Мы поспорили, что если получу медаль, то он мне подарит последний айфон, – цитирует Филиппова «Матч ТВ».

Филиппов занял второе место в дисциплине, впервые представленной на Олимпийских играх, – по ски-альпинизму. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды, уступив испанцу Ориолю Кардона более чем на полторы секунды.

Никита Филиппов – единственный из 13 допущенных российских спортсменов, кто выиграл медаль ОИ-26. В его активе 23 победы на чемпионатах России. Кроме того,в январе 2026 года он дважды становился бронзовым призером на этапах Кубка мира.

Зимние Олимпийские игры – 2026 проходили в Италии с 6 по 22 февраля.