Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 12 марта 2026 17:02

Филиппов об атмосфере на ОИ-26: «Ощущения большого праздника не было»

Фото: телеграм-канал Никиты Филиппова

Серебряный призер Олимпийских игр-2026 по ски-альпинизму Никита Филиппов рассказал об атмосфере во время соревнований в Италии.

«Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны. Даже на юношеских Олимпийских играх в Лозанне мы жили все вместе и ощущали праздник. Здесь такого не было», – цитирует Филиппова ТАСС.

Никита Филиппов единственный из 13 российских спортсменов, допущенных до Игр в нейтральном статусе, завоевал медаль Олимпиады-2026. Он занял второе место, показав результат в 2:35.5.

Зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля.

#Олимпийские игры
