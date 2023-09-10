Филиппины планируют открыть прямое авиасообщение с Россией

Фото: © «Татар-информ»

Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией. Как рассказала на Восточном экономическом форуме почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия, работа в этом направлении уже ведется.

«Я только что вернулась из Москвы. Мы встречались по этому вопросу с авиационными властями России», — заявила она в беседе с ТАСС.

По словам Арми Лопез Гарсия, российские компании тоже выразили заинтересованность в организации полетов. Информация передана в Министерство иностранных дел, далее предложение внесут в Правительство.