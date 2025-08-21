Филипп Киркоров в Казани: Друзья попросили привезти треугольники

Певец Филипп Киркоров оценил гостеприимство Казани и татарскую национальную кухню. Своими впечатлениями народный артист России поделился с журналистами на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«Вчера такой стол накрыли с вкуснейшими татарскими блюдами – чак-чаком, треугольниками. Мне даже мои друзья заказали, когда я ехал сюда, попросили привезти треугольники с мясом», – рассказал музыкант.

Он также ответил на вопрос об отличиях «Новой волны» этого года.

«Волна» в этом году отличается местом проведения, погодой, климатом. Слава богу, не так жарко. Но как будто мы находимся в Сочи – всё тоже самое, но и не так, по-другому. Мне сложно пока говорить, всё только начинается», – заявил Киркоров.

По его словам, казанский зритель сегодня пришел на концерт «Новой волны» как на праздник.

«Как они красиво одеты. Они пришли как на официальную гранд-церемонию. Этим, наверное, в первую очередь отличается зритель. Сочинская публика только что была на пляже и вот – пришла на «Новую волну», – отметил певец.

Киркоров также дал лаконичный совет молодым исполнителям – трудиться.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.