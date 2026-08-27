Филипп Киркоров планирует отметить свое 60-летие на «Новой волне 2027»

Народный артист СССР Филипп Киркоров планирует отметить свое 60-летие на сцене «Новой волны» в следующем году. Об этом певец сообщил журналистам на красной дорожке «Новой волны 2026» в Казани.

«Я сейчас живу главным проектом и событием, которое у меня на "Новой волне" стало генеральной репетицией следующей "Новой волны". Она станет для меня юбилейной», - сказал музыкант.

Киркоров отметил, что планируется большой концерт-трибьют с участием многих артистов. «И мы займемся его подготовкой уже после возвращения из Казани. С Игорем Крутым будем думать, какая это будет форма», - подчеркнул он.

По словам певца, сейчас вся его работа будет связана с подготовкой к юбилею. «Я возраст не ощущаю, цифра - это не про меня. Мне всегда - 33. Так я себя и ощущаю и стараюсь выглядеть», - заключил он.

В Казани с 20 по 26 августа проходил Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026».