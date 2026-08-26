Филипп Киркоров на «Новой волне» в Казани объяснил свою любовь к стразам

Народный артист России Филипп Киркоров объяснил, почему в его сценических костюмах присутствует много страз и блестков. Об этом певец рассказал журналистам на красной дорожке «Новой волны» в Казани.

«Мне всегда нравились галстуки-бабочки, у меня их огромная коллекция. Я очень люблю смокинг, но стал заложником своего образа, который формировался ещё в детстве, когда бабушка водила меня в цирк и привила любовь ко всему мьюзик-хольному, цирковому. И это вошло в моё ДНК, и я это пронес через все творчество», – отметил артист.

Киркоров подчеркнул, что когда начинал свою музыкальную карьеру, его критиковали за такой образ. «А теперь прошло время, я смотрю, все, кто меня когда-то критиковал, даже рокеры, сами одеваются в блестки, стразы, блестят. Как меняется мнение, переформатируется мышление», – заметил он.

По словам музыканта, начинать что-то новое – дело неблагодарное. «Это всегда воспринимается в штыки, агрессивно. А потом, когда люди привыкают, понимают, что это не так уж плохо», – заключил он.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Сегодня – закрытие фестиваля.