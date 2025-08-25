Филипп Киркоров на «Новой волне» рассказал, что купил в бутике Казани

Певец Филипп Киркоров в дни проведения конкурса «Новая волна» в Казани успел купить пуховик-безрукавку в одном из городских бутиков. Об этом артист рассказал журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»



«За татарским пошивом я еще не успел заехать. Настолько график плотный – постоянные репетиции, съемки, что я просто не успел. Кроме одного бутика, где купил пуховик-безрукавку, чтобы греться. Вчера я очень замерз», – сказал музыкант.

Киркоров отметил, что вчера на концерте «Новой волны» он представил премьеру песни «Одинокая, нежная».

«Она у меня лежала 30 лет», – заявил певец.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.