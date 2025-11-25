news_header_top
Филимонов: Сильно упал уровень российского футбола

Филимонов: Сильно упал уровень российского футбола
Фото: Михаил Шапаев / РФС

Экс-вратарь сборной России и «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением относительно уровня российского футбола и почему он не смотрит матчи РПЛ.

– Александр, перед интервью вы сказали, что не будете комментировать последние события российского чемпионата, потому что не смотрите футбол. В чём причина этого бойкота?

– Это – не бойкот. Основная причина — очень сильно упал уровень российского футбола. Иногда в компании товарищей по «Спартаку» и сборной смотреть приходится. Одно расстройство и разочарование от нашего футбола, – сказал Филимонов Livesport.

По итогам 16 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» с 34 очками. На втором месте идет ЦСКА (33 очка), на третьем – «Зенит» (33).

