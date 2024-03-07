Филимонов: Причиной инцидента на предприятии «Северстали» в Череповце стал беспилотник

Причиной случившегося сегодня утром на предприятии компании «Северсталь» в городе Череповце Вологодской области инцидента стал беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио руководителя региона Георгий Филимонов.

«<…> сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи — попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — написал чиновник.

По информации врио губернатора, пострадавших в результате инцидента нет, не была нарушена и работа печи — «предприятие функционирует в штатном режиме».

Позднюю реакцию на случившееся Филимонов объяснил тем, что власти ожидали заключения следственных органов, хотя и держали «ситуацию на контроле с 5.40 утра».

Ранее генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о «технологическом инциденте» на доменном производстве.

«Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — заметил менеджер, не уточнив характер происшествия, но заверив, что его причины выясняются.

ГТРК «Вологда» рассказала, что около 6 часов утра местные жители услышали звук взрыва в промышленном центре, о чем и сообщили экстренным службам.

В городе находится принадлежащий ПАО «Северсталь» Череповецкий металлургический комбинат, включающий коксоаглодоменное и сталеплавильное производства, производство сортового проката и производство плоского проката (в том числе трубное производство).