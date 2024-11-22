Филиал КФУ появится в ОАЭ

Филиал Казанского федерального университета появится в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующее соглашение подписано на учёном совете вуза.

«Казанский Федеральный университет и компания Modern group выдали положительное заключение на создание филиала КФУ в Объединенных Арабских Эмиратах, а также на развитие международного сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для стран Ближнего Востока», – рассказал первый проректор по научной деятельности казанского вуза Дмитрий Таюрский.

Филиал появится в течение ближайших полутора лет. Там будут готовить специалистов широкого профиля по разным дисциплинам, способных работать в условиях большой неопределенности, заключил он.