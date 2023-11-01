Филиал КФУ появится в Египте в 2023 году

В Каире до конца 2023-го откроется филиал КФУ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси уже подписал необходимое решение.

По словам проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева, студентов наберут по направлениям: «лечебное дело», «стоматология», «фармация».

Обучать ребят будут профессора головного вуза. Язык обучения – английский. При этом студенты будут углубленно изучать и русский язык.

По окончанию курса выпускники получат диплом КФУ.

«Качество и содержание программ будет соответствовать уровню головного университета», – подметил Алишев.

Учеба в филиале для иностранных студентов платная. Однако наиболее талантливые студенты смогут претендовать на грант. Им можно будет оплатить часть обучения.

Интересно, что это уже второй филиал КФУ за рубежом. Первый открывался в Узбекистане. Цель такого «расширения» - развить систему высшего образования и научных исследований, развить изучение русского языка, а также укрепить образовательные связи между Египтом и Россией.