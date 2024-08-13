Филиал фонда «Защитники Отечества» предупредил о новых случаях мошенничества в РТ

В интернете все чаще появляются поддельные сайты татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». На фальшивых сайтах мошенники предлагают гражданам получить меры поддержки за определенное вознаграждение. Об этом во время подведения итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

«Я прошу граждан быть бдительными, не заходить на подозрительные ресурсы, не вводить никакие личные данные. Прошу обращать внимание на адреса сайтов. Найти сайт нашего фонда можно по единственному адресу fzo.gov.ru», – отметила Удачина.

Мошенники создают поддельные веб-сайты, где обещают людям помощь от государства за определенную плату. По словам главы татарстанского филиала фонда, запрашиваемые суммы могут достигать десятков тысяч рублей.

«Наш фонд не работает за деньги. Все услуги, которые оказывает фонд, предоставляются нашим гражданам бесплатно», — подчеркнула Удачина.

Также получить информацию о работе сайта можно на официальном портале Республики Татарстан. Дополнительно можно позвонить по телефону 598-33-55. Это единственные достоверные источники информации о работе фонда.

Единый центр поддержки участников специальной военной операции в Казани фонда «Защитники Отечества» занимается персональным социальным сопровождением участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Центр работает в режиме «одного окна», что позволяет избежать необходимости посещения различных учреждений и ведомств.

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